Incendio in una pizzeria, durante la Notte Bianca: intervengono i caschi rossi

Tensione, in serata, durante la Notte Bianca di Salerno, esattamente in via Trento. Per cause da accertare, infatti, ha preso fuoco il contatore di una pizzeria.

L'intervento

A domare il rogo che ha messo in allarme i presenti nel locale e i passanti, i vigili del fuoco. Sul posto, anche le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.