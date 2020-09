Fiamme sulle colline della provincia salernitana: rogo ad Oliveto Citra

Ancora fiamme e cenere sulle colline della provincia salernitana. Dopo gli incendi che hanno devastato alcune aree a Baronissi ed a Sarno, i soccorritori sono di nuovo intervenuti nell'area a Sud del capoluogo.

I dettagli

Nella notte appena trascorsa, personale dell'IVRI, addetto al controllo del territorio ad Oliveto Citra si è imbattuto in un grosso incendio di arbusti che lambiva le abitazioni limitrofe. Dopo aver allertato i Vigili del Fuoco ha avviato le operazioni di spegnimento, prima con l'estintore in dotazione e poi con mezzi di fortuna, con l'obiettivo di circoscrivere l'incendio. In aiuto altri colleghi che avevano ricevuto l'allarme. Si indaga: dalle prime ricostruzioni, è assai probabile che la matrice dell'incendio sia di nuovo dolosa.