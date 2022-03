Porte e finestre chiuse, stop alle attività sportive: le ordinanze dei sindaci dopo l'incendio ad Eboli

Dopo il vasto incendio divampato in un capannone nell’area Pip, il sindaco di Eboli e la vice sindaca di Battipaglia, Mario Conte e Maria Catarozzo, hanno formato due ordinanze in attesa dei risultati dei rilievi effettuati dall’Arpac rispetto all’inquinamento atmosferico. L’Arpac, inoltre, ha già installato in prossimità dell’incendio un laboratorio mobile i cui risultati potranno essere osservati al seguente indirizzo internet: https://www.arpacampania.it/.

L’ordinanza di Conte

Il primo cittadino ebolitano ordina: nell’area con raggio di 1 chilometro dal luogo dove si è sviluppato l’incendio - in via Maestri del Lavoro di Eboli, area Pip, Foglio 24 Particella 3660 – e per il tempo di sette giorni da oggi, salvo proroga ed in attesa dell’acquisizione dei rilievi tecnici effettuati dagli organi intervenuti, è vietata la raccolta, la vendita e il consumo di prodotti agricoli coltivati in campo aperto; di mantenere chiuse le porte e le finestre delle abitazioni, delle attività commerciali, industriali, di servizi e in tutti i luoghi dove è prevista la permanenza prolungata dell’uomo, per un raggio di 300 metri dal luogo ove si è sviluppato l’incendio; è vietato lo svolgimento di ogni sorta di manifestazione all’aperto nell’area interessata dall’incendio.

L’ordinanza di Catarozzo