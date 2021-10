Fiamme nel sito di trasferenza di Ostaglio, nessun inquinamento del terreno

In fiamme, il sito di trasferenza di Ostaglio dove Salerno Pulita porta i rifiuti indifferenziati che poi vengono portati al Tmb di Battipaglia. Poco prima dell’orario di chiusura, alle 18, è scattato l’allarme anti-incendio.

L'allarme

I rilevatori di fumo e le telecamere per le rilevazioni termiche, installate a gennaio scorso, hanno segnalato il principio di incendio. Il personale ancora presente ha allertato i vigili del fuoco che hanno inviato sul posto due squadre. Il rogo è stato domato. Per fortuna a terra c’erano pochi rifiuti, un centinaio di quintali, in quanto il grosso dei quantitativi era stato già trasferito a Battipaglia. Dovrebbe trattarsi di autocombustione. Il piazzale di Ostaglio è dotato di vasche di raccolta e, dunque, non c’è stato inquinamento del terreno. La parte dei rifiui bruciati verrà in ogni caso smaltita separatamente.