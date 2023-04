Incendio in una palazzina: salvati anche dei bambini

Tragedia sfiorata, ieri, in via Poggiomarino a Scafati, dove un incendio è scoppiato all’interno di una palazzina, pare a causa di un cumulo di rifiuti che ha preso improvvisamente fuoco. Ma, al momento, non si esclude neanche la pista dolosa.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno tratto in salvo ben sette extracomunitari, tutti con regolare permesso di soggiorno, tra cui anche alcuni bambini, che sono stati tratti in salvo grazie anche all’utilizzo di una gru. La palazzina, avvolta totalmente dal fumo, ha subito anche diversi danni ed ora è inagibile. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e dei caschi rossi per risalire all’origine del rogo.