Fiamme nel salernitano: incendi a Palinuro e Polla, si indaga

Fiamme, la notte scorsa, a Palinuro, nei pressi della rotonda del porto. A causa di petardi esplosi da ignoti, sarebbe scoppiato l'incendio nella vegetazione circostante. Sul posto, i vigili del fuoco, i carabinieri e la protezione civile: nessun ferito, ma tanto spavento per i turisti che alloggiano nei pressi del luogo dell'incendio.

L'incendio a Polla

Fuoco anche a Polla, dove un consistente quantitativo di balle di rifiuti stoccate all’interno di un capannone della ditta SRA, nella zona industriale, è stato avvolto dalle fiamme. Sul posto, i Vigili del Fuoco per domare il rogo e gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi. Si indaga, dunque, per scoprire le cause dell'incendio.