Incendio in un parcheggio ad Atena Lucana: a fuoco autocarro e rimorchio

Paura, oggi pomeriggio, in contrada Maglianiello ad Atena Lucana dove un incendio è divampato all’interno di un parcheggio di automobili e autocarri dismessi.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Danneggiati un autocarro e un rimorchio. Sull’origine dell’incendio sono in corso le indagini delle Forze dell’Ordine.