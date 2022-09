Vasto incendio in un parcheggio di tir a San Valentino Torio: "Evacuate la zona, nn mangiate cibo degli orti"

Paura, questa mattina, nei pressi del cimitero di San Valentino Torio, dove una forte esplosione si è sentita all’interno di un parcheggio di camion. Sembra che a prendere fuoco siano stati proprio dei tir e delle auto, ma è ancora tutto da accertare.

I disagi

Una vasta colonna di fumo nero si è estesa nel territorio circostante. Il sindaco Michele Strianese ai residenti: "Chiudete le porte e le finestre. Evacuate l'area per ragioni di sicurezza". Sul posto sono giunti gli uomini della Guardia finanza, i vigili urbani e i vigili del fuoco. Sono in corso le indagini per risalire all’origine del rogo. La tratta da Pagani verso San Valentino Torio subirà delle interruzioni alla viabilità per questioni di sicurezza e facilitare le operazioni di spegnimento.

L'avviso

Intanto, il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco invita la cittadinanza “per quanto possibile per il tempo sufficiente ai rilievi di legge ed affinchè i fumi si disperdano nell’aria, a tenere le imposte chiuse con contatto esterno e ad evitare di mangiare prodotti agricoli nei propri orti senza aver usato le opportune precauzioni”. Il primo cittadino di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha emanato un'ordinanza sindacale in merito alla tutela sanitaria ed ambientale, vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria la permanenza dei cittadini nelle strade e nei luoghi pubblici in prossimità del confine con il Comune di San Valentino Torio, con l'obbligo di rimanere in casa con porte e finestre chiuse, in attesa di rilievi tecnici più dettagliati ed accurati e dello spegnimento dell’incendio.