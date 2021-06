Incendio nel parcheggio de Le Cotoniere, la testimonianza di una lettrice: "Grazie a Luigi"

"L'operatore Luigi Gallo della società GFM si è prodigato per spegnere il fuoco, ha messo in sicurezza tutta l'area ed i clienti", raccontano a Salerno Today

"L'operatore Luigi Gallo della società GFM si è prodigato per spegnere il fuoco, ha messo in sicurezza tutta l'area ed i clienti. Voglio ringraziarlo di cuore". Una lettrice scrive a Salerno Today per raccontare quanto è accaduto nel parcheggio del centro commerciale Le Cotoniere, a Fratte.

I dettagli

Per cause da accertare, un'automobile parcheggiata ha preso fuoco e le fiamme hanno subito raggiunto il vano motore. C'è stato il rischio che le fiamme potessero estendersi ad altre auto in sosta, nelle vicinanze. E' accaduto ieri. L'operatore della sicurezza, però, è subito interventuto e ha evitato che potessero diffondersi fiamme e panico.