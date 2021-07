Incendio all'oasi naturalistica di Sarno: in fiamme aule, capanni e panchine

Tanta l’amarezza da parte dei volontari: “Un gesto vile compiuto tra il giorno 31 giugno ed il primo luglio, che evidenzia come pochi vigliacchi, vogliano garantirsi il controllo completo di questa fetta di territorio per andare a caccia di frodo ma anche per realizzare opere abusive e continuare a bruciare rifiuti sulle sponde del fiume"

Per la seconda volta, a poche settimane dall’inaugurazione, ignoti hanno nuovamente dato alle fiamme un capanno per l’avvistamento dell’avifauna ed alcune strutture del Parco Regionale del Bacino Idrografico del fiume Sarno, che i volontari dell'associazione Accademia Kronos avevano realizzato nell'ambito del progetto finanziato da Fondazione con il Sud, che ha consentito di realizzare un percorso naturalistico di circa un chilometro arricchito da aule didattiche all'aperto, panchine, capanni di avvistamento, percorsi per i diversamente abili, bacheche informative, etc.. la cui inaugurazione era prevista per fine luglio.

La denuncia

Tanta l’amarezza da parte dei volontari: “Un gesto vile compiuto tra il giorno 31 giugno ed il primo luglio, che evidenzia come pochi vigliacchi, vogliano garantirsi il controllo completo di questa fetta di territorio per andare a caccia di frodo ma anche per realizzare opere abusive e continuare a bruciare rifiuti sulle sponde del fiume. Un gesto vile che grazie all'omertà di chi vede e non parla sicuramente rimarrà impunito benchè oltre a distruggere il proprio territorio lo sottrae a tanti cittadini sarnesi che speravano in un rilancio di questa fetta di territorio e che avevano messo a disposizione parte dei loro appezzamenti di terreno. Un esempio che se correttamente gestito, si sarebbe potuto esportare anche più a valle riconquistando fette di territorio. In merito a questo triste episodio, l'Ente Parco presenterà quale atto dovuto una denuncia all'Autorità Giudiziaria ma, assicura anche che dai prossimi giorni l'intera area sarà oggetto di accurati controlli finalizzati a garantire il rispetto delle normative vigenti a 360 gradi”.