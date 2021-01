Incendio divampa in ex pastificio di Pontecagnano: corrono i vigili del fuoco

Un incendio è divampato, intorno alla mezzanotte di oggi, in un capannone industriale che in passato ospitava un pastificio nei pressi del centro cittadino di Pontecagnano Faiano. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di domare le fiamme in breve tempo senza danni strutturali.

L’intervento

A prendere fuoco, sono stati rifiuti stipati all'interno del capannone, ormai abbandonato da anni. Non è escluso che qualche clochard abbia provato ad accendere il fuoco per riscaldarsi, ma poi avrebbe perso il controllo delle fiamme e si sarebbe dato alla fuga. Infatti, all'interno, all'arrivo dei pompieri, non c'era più nessuno.