Incendio a Polla: accertamenti in corso sull'origine del rogo, intanto la Coldiretti lancia l'allarme piromani

Fuoco e fiamme a Polla, alle spalle del cimitero: un incendio si è sviluppato, per cause da accertare, nel pomeriggio. Sul posto, i vigili del fuoco di Sala Consilina, la squadra anti incendio della Gopi di Caggiano, la polizia municipale e la Forestale: bruciati diversi ettari di vegetazione, tra terreni incolti e arbusti. Si indaga, dunque, per risalire alle cause del rogo.

L'allarme della Coldiretti

La provincia di Salerno, nel 2023, è stata in balia dei piromani: lo ha reso noto la Coldiretti Salerno. Diciassettesima provincia italiana più colpita, prima in Campania, tra le più esposte agli incendi dopo le città calabresi, siciliane e sarde. Quasi cento ettari di superfici forestali sono state percorse da incendio senza contare le aree non classificate, stando al Rapporto Incendi Boschivi 2023 ISPRA. "Un'emergenza che rischia di proporsi anche quest'anno ai primi caldi, “con un danno economico e ambientale incalcolabile – evidenzia il direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano – e la situazione rischia di aggravarsi con l'abbandono dei rifiuti nelle aree rurali. Il nostro invito alle amministrazioni locali è di incrementare i sistemi di prevenzione e vigilanza attiva; serve potenziare le dotazioni e il personale volontario delle squadre anti incendi boschivi presenti in tutti i Comuni ma, soprattutto sollecitiamo una puntuale gestione di pulizia dei boschi e delle aree rurali che possono essere affidati anche alle aziende agricole che possiedono i mezzi, il personale e l’esperienza per svolgere un lavoro a beneficio di tutta la comunità. Gli agricoltori – continua Tropiano - rappresentano una rete naturale e diffusa di sorveglianza, senza la quale il conto delle devastazioni sarebbe molto più pesante ma che li espone anche a gravi rischi, specie in una situazione dove la siccità e le alte temperature favoriscono l’espandersi rapido delle fiamme”.