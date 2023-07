Incendio in un appartamento nel tardo pomeriggio di oggi a Pontecagnano Faiano. A provocarlo, con molta probabilità, una candela lasciata accesa.

L'intervento

Le fiamme si sono propagate in pochi minuti. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini, visto che i proprietari erano usciti in quel momento. Giunti sul posto, i caschi rossi hanno provveduto a domare l'incendio ed a mettere in sicurezza l'appartamento.