Incendiato il dehors del ristorante "Porcavacca" a Salerno: si indaga

Paura, la scorsa notte, in via Settimio Mobilio a Salerno, dove ignoti hanno dato fuoco al dehors del ristorante-braceria Porcavacca. Le fiamme hanno danneggiato la vetrata, due ombrelloni e tre sedie. Sembra che sia stato utilizzato del liquido infiammabile per appiccare il fuoco. Ad agire sarebbe stato un ragazzo che indossava un berretto.

Le indagini

Il titolare ha sporto denuncia alla Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini. Al vaglio degli agenti della Squadra Mobile, anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Nonostante l’accaduto, il ristorante è regolarmente aperto.