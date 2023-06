Attimi di paura a Marina di Camerota, dove nella notte è stato dato alle fiamme un portone di un palazzo. A dare l'allarme i residenti, che hanno allertato prontamente i vigili del fuoco.

Le indagini

Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, che hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. Il ritrovamento di un panno imbevuto di liquido infiammabile porta a pensare che l'incendio sia di origine dolosa. In corso anche l'analisi degli impianti di videosorveglianza collocati in zona. Nella palazzina in questione vivono sei famiglie.