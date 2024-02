Avvolti dalla fiamme, stamattina, il deposito e la centralina dell’impianto elettrico di un parco fotovoltaico sulla statale 19, a Postiglione.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio e messo in sicurezza l’area. Accertamenti in corso, dunque, per risalire alle cause dell'accaduto.