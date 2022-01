Scoppia incendio in un pub a Monte San Giacomo: intervengono i pompieri

Tensione, la scorsa notte, a Monte San Giacomo, dove un incendio è divampato all’interno di un pub situato su Corso Giuseppe Garibaldi. A dare l’allarme i titolari, spaventati i clienti e i residenti per la fuoriuscita del fumo dal locale.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il pub. Per fortuna, non risultano feriti. Sono in corso accertamenti per risalire all’origine del rogo.