Attimi di paura ad Eboli per un incendio verificatosi in una palazzina popolare del quartiere Paterno in via Di Vittorio. Le cause sono ancora da stabilire. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo. Attualmente, si stanno svolgendo le indagini per comprendere l'origine dell'incendio.

L'incendio

Nell'ambito di tale intervento è un'anziana di 93 anni residente al quarto piano è stata salvata dai caschi rossi ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni per le ustioni al volto riportate e per problemi all'apparato respiratorio. In tutto sono 36 le persone evacuate dalla palazzina che ha subito gravi danni al solaio. Dai primi rilievi, sembra che a causare l'incendio sia stato il malfunzionamento di una stufa a gas alimentata da una bombola. Complessivamente, cinque persone, compresa l'anziana, sono state intossicate dal fumo, con quest'ultima in condizioni gravi.