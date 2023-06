Incendio a Roccadaspide, questa mattina: per cause da accertare, infatti, un'auto ha improvvisamente preso fuoco. Fortunatamente, la conducente si è messa in salvo poco prima del rogo, allontanandosi dalla vettura.

L'intervento

Sul posto, i vigili del fuoco e la Polizia Municipale. Nessun ferito, ma solo tanto spavento e rallentamenti al traffico.