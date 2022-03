Fiamme, nel pomeriggio, in zona San Leonardo, dove un incendio è divampato sulla collina ridosso della Tangenziale di Salerno. Allertati i vigili del fuoco che, dunque, si sono mobilitati per domare il rogo.

Accertamenti in corso, per risalire alle cause delle fiamme.

Foto di Guglielmo Gambardella