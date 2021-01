Appartamento in fiamme a San Marzano: parte la raccolta fondi per aiutare i proprietari

Proseguono le indagini dei vigili del fuoco e delle Forze dell’Ordine per fare luce sul drammatico incendio che, nella serata di ieri, si è verificato in un appartamento situato in via Turati a San Marzano sul Sarno. A provocare le fiamme sarebbe stata una stufa. Fortunatamente il proprietario è rimasto illeso, mentre i suoi due cani sarebbero morti per esalazioni all’interno dell’abitazione.

La solidarietà

All'interno della palazzina, presso un altro domicilio, vive una coppia di anziani, che è stata condotta in una struttura, con tutte le precauzioni del caso, essendo in attesa di tampone. Intanto, l’associazione di promozione sociale “Capoverde” ha avviato una raccolta fondi per aiutare la famiglia titolare dell’abitazione, viste le gravissime perdite subite a seguito dell'incendio.