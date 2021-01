Incendio in un appartamento di San Marzano: salvato il proprietario, morti due cagnolini

Fuoco e fiamme in un appartamento a San Marzano sul Sarno, in via Turati. Pare che il rogo sia partito da una stufa a pellet. Sul posto, una pattuglia dei vigili del fuoco con il sindaco che ha disposto lo sgombero delle famiglie dello stabile per effettuare i rilievi del caso.

Il dramma

Fuori al balcone dell'appartamento avvolto dal fuoco, due cagnolini che, purtroppo, non ce l'hanno fatta, mentre il proprietario è stato messo in salvo. Accertamenti in corso.