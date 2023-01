In fiamme il dehors del “This Bar” a San Marzano: individuato il presunto autore

Sarebbe stato identificato il presunto responsabile dell'incendio del dehors del “This Bar”, avvenuto l'altra notte a San Marzano Sul Sarno. Sarebbe infatti stata individuata una persona fortemente sospettata di essere l’autrice del rogo che ha rischiato di provocare danni gravi al locale, come riporta La Città.

Il fatto

Poco prima delle 5,30 di ieri mattina, le lingue di fuoco hanno avvolto il This Bar, in via Piave e solo grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco non è stato coinvolto l'intero primo piano dell’edificio.