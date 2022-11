Incendio in un appartamento a Sanza: spavento per un'anziana

Fiamme a Sanza: per cause da accertare, è divampato un incendio nell'abitazione di un'anziana, stamattina, in via Santa Brigida.

L'intervento

Pare che le lingue di fuoco del camino abbiano raggiunto il divano: a soccorrere i malcapitati, i suoi vicini che hanno allertato i soccorsi. Sul posto, la Polizia Municipale e i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, scongiurando feriti. Diversi i danni.