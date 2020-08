Vasto incendio a Sapri, chiusa la SS18: disagi per residenti e turisti

Tensione, nel primo pomeriggio di oggi, nel Golfo di Policastro, dove a causa di un incendio è provvisoriamente chiusa la strada statale 18 "Tirrena Inferiore" al chilometro 220,609, all'altezza di Sapri, in, in entrambe le direzioni.

L’intervento

La chiusura si è resa necessaria – fa sapere l’Anas – per far eseguire le procedure di messa in sicurezza per il rogo divampato al di fuori della sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e la Polizia Stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza. Il traffico viene temporaneamente deviato su viabilità secondaria.

La foto è di Enzo Mandola D'Agostino