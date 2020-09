Incendio a Sarno, spegnimento complesso per il vento: l'appello del vicesindaco

Incendio in via Bracigliano a Sarno. "Ennesimo attacco alla nostra terra. - ha osservato il vicesindaco Roberto Robustelli - Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, i volontari della Protezione Civile, i vigili urbani, i carabinieri forestali. In atto le operazioni da terra, in questo momento si attende l’arrivo degli elicotteri sul posto. Operazioni complesse a causa del vento".

L'appello di Robustelli

"È importante in questo momento che tutti i cittadini facciano la massima attenzione anche nelle aree limitrofe. L'odore acre e le particelle di cenere si segnalano anche in altre zone. Si raccomanda di chiudere le finestre e segnalare eventuali altre criticità alle forze dell'ordine, al comune di Sarno, ai vigili urbani. Siamo sul posto, vi aggiornerò."



