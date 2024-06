Incendio in un deposito di Sarno: 4 camion a fuoco, l'intervento dei caschi rossi

Fuoco e fiamme a Sarno, alle 4 di questa mattina. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in un deposito di autocarri in via Cimitero per domare le fiamme che hanno visto coinvolti quattro mezzi pesanti.

Sul posto le squadre dei caschi rossi di Nocera e Sarno più due autobotti per il rifornimento idrico. Operazioni ancora in corso, per il raffreddamento e la messa in sicurezza della zona.