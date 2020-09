Incendio boschivo colposo a Sarno: denunciato il responsabile

Un uomo di Sarno, A.S. le sua iniziali, è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per incendio boschivo colposo. I carabinieri della Forestale lo hanno identificato, al termine di minuziose attività investigative, e lo ritengono responsabile del rogo che si sviluppò lo scorso 13 settembre in località “Villa Venere”, a Sarno.

I dettagli

L'uomo, conduttore di un fondo agricolo, aveva bruciato i residui vegetali delle coltivazioni, pratica vietata. Aveva poi abbandonato il fondo agricolo senza accertarsi del completo spegnimento delle fiamme. Le condizioni climatiche favorevoli alla propagazione del fuoco avevano agevolato lo sviluppo delle fiamme, che si erano estese all’intero fondo. L’intervento tempestivo dei militari aveva impedito che la situazione potesse degenerare e che le fiamme potessero propagarsi tutta l’area adiacente.