C'è il rischio diossina a causa dell'incendio scoppiato la scorsa notte nel piazzale di un'officina meccanica di Scafati, al confine con Pompei, in via Provinciale Mariconda. Sul posto sono impegnati i tecnici Arpac del dipartimento di Napoli, intervenuti sul posto su richiesta dei Vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio. Ad aver preso fuoco sono stati rifiuti e in prevalenza pneumatici.

I rilievi

I tecnici hanno installato, nei pressi del luogo dell'incendio, un campionatore ad alto volume per la ricerca di diossine e furani eventualmente dispersi in atmosfera. Hanno inoltre fornito indicazioni ai titolari dell'officina presenti sul posto, spiegando loro le modalità di gestione dei rifiuti prodotti dal rogo. "I risultati degli accertamenti - fanno sapere dall'Arpac - verranno diffusi non appena disponibili".