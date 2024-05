Castellabate, a fuoco scatoloni da imballaggio abbandonati: accertamenti in corso

Fuoco e fiamme, sabato sera, a Santa Maria di Castellabate, nei pressi di piazza Mondelli. Sono stati incendiati, infatti, diversi scatoloni da imballaggio abbandonati. Sul posto, i carabinieri e la Protezione Civile che hanno evitato il peggio, domando il rogo e allertando l’azienda Sarim per lo smaltimento del materiale residuo. Indagini in corso, dunque, per risalire ai responsabili dell'incendio.