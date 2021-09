Fiamme a Serre, il Comune fa appello ai cittadini: "Aiutateci a contrastare i piromani"

Il Comune: "Nessuna tolleranza ma solo la condanna per tali azioni criminose che non hanno risparmiato il nostro territorio"

Fuoco e fiamme a Serre: "Con convinta fermezza condanniamo gli autori degli incendi che stanno distruggendo e mettendo in pericolo alcune zone della nostra campagna. - scrivono dall'amministrazione comunale- Invitiamo tutti a fare fronte comune contro l'attacco dei piromani per rendere più efficace la prevenzione e il contrasto degli incendi. Invitiamo a formulare il numero 115, il numero di emergenza per segnalare ogni avvistamento di fuoco o di fumo".

L'appello