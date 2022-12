Incendio a Sicignano, 2 bombole tra le fiamme: salvata una persona, ma l'abitazione è inagibile

Caschi rossi in azione, nella notte, intorno alle 3, in località Castelluccio, aSicignano degli Alburni. Allertati per un incendio divampato all’interno di un appartamento, i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli hanno trovato l'abitazione, sita a piano terra, completamente invasa dalle fiamme e hanno notato sul posto due bombole Gpl.

Il malcapitato che si trovata in quella casa è stato messo in salvo: dopo la prima messa in sicurezza e dopo aver portato fuori le bombole, i caschi rossi hanno domato le lingue di fuoco.

In supporto, la squadra ha ricevuto anche una autobotte dalla sede centrale. Dopo la delicata operazione, l'appartamento è stato dichiarato inagibile. Accertamenti in corso, intanto, per risalire alle cause dell'incendio.