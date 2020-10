Sterpaglia a fuoco nel bosco di Castel San Giorgio: condannato boscaiolo

E’ stato condannato ad otto mesi di reclusione (pena sospesa) un boscaiolo originario di Siano accusato dal tribunale di Nocera Inferiore di incendio colposo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Nell’aprile del 2016 l’uomo si recò in un bosco situato nel territorio comunale di Castel San Giorgio per tagliare della legna per conto di una ditta. Quella legna, successivamente, sarebbe stata destinata alla vendita in vista della futura stagione invernale. Soltanto che venne lasciata sul posto, vicino ad una sterpaglia che, successivamente, prese fuoco per mano di ignoti. Inizialmente il boscaiolo venne ritenuto l’autore del rogo. Ma, nel corso del dibattimento, è riuscito a far cambiare il capo d’accusa. Fatto sta che quel cumulo di arbusti e rami secchi doveva essere rimosso immediatamente dall’uomo che, invece, non lo fece. Di qui la condanna in primo grado, anche se la difesa è già pronta a presentare ricorso in Appello.