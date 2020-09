Strada chiusa tra Praiano e Positano per incendio, Gagliano: "Gravi disagi per residenti e turisti"

Dopo la chiusura a causa di un incendio di una parte della Strada Statale 163 Amalfitana, tra Positano e Praiano, arriva la dura presa di posizione dell’albergatore, già consigliere regionale, Salvatore Gagliano, che denuncia i gravi disagi che stanno subendo in questi giorni residenti e turisti.

La denuncia

Gagliano, in una nota, scrive: “Come operatore turistico e come cittadino sono letteralmente indignato, e posso assicurare di non essere il solo, per come si sta affrontando il problema sulla ss163 Amalfitana dopo l’incendio iniziato nel pomeriggio di sabato 29 agosto fra Positano e Praiano e conclusosi con la chiusura totale della strada. Non entro nel merito dei tempi con i quali si è intervenuti, ma l’assurdo è che per situazioni simili, sia lungo la SS163 amalfitana che nella Penisola Sorrentina, non ci si è regolati in maniera analoga. Qui è stata chiusa la strada da ambedue i sensi di marcia a distanza di circa 300 metri fra le 2 interruzioni, nel territorio di Praiano, bloccando di fatto la libera percorrenza della SS163 Amalfitana ai turisti, ai lavoratori pendolari ed ai tantissimi fornitori. Ci si chiede: ma forse non sarebbe stato meglio porre dei semafori e consentire un senso unico alternato? Tale iniziativa è stata già assunta in tanti altri posti, perché non si sono regolati allo stesso modo anche qui a Praiano?”

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’appello

Il patron dell’hotel “Il Tritone” di Praiano lancia un appello alla Prefettura, alla Regione Campania e all’Anas: “L’intera Costiera oltre ad aver subito le notevoli conseguenze del Covid19 ora si trova a combattere anche contro la chiusura della strada che penalizza tutte le attività Turistiche ed i tantissimi lavoratori pendolari.Mi auguro che il Signor Prefetto Sua Eccellezza Francesco Russo, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, i Responsabili dell’Anas affrontino con determinazione questo problema, dando la possibilità a chi opera nel Turismo, di poter continuare le proprie attività evitando così chiusure anticipate che penalizzerebbero l’elevata mano d’opera locale e favorendo una certa mancanza di occupazione. Naturalmente il tutto andrebbe affrontato con l’intento di garantire la massima sicurezza a coloro che percorrono i 300 metri interessati. Basterebbe organizzare un senso unico alternato transennando la viabilità lato montagna e consentendo il passaggio lato mare, interventi che di certo eviterebbero la chiusura della strada”.