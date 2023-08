Incendio sull'Amalfitana, la comunicazione dell'Anas: circolazione ripristinata in entrambi i sensi

Incendio sulla Costiera Amalfitana nei pressi dei Conca dei Marini. Sul posto i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento.

Chiusa la strada

Si è reso necessario chiudere la strada statale 163 Amalfitana, in entrambe le direzioni, dal km 23,900 al km 25,000. Sul posto anche Anas e Polizia Municipale di Conca dei Marini per la gestione della viabilità. La circolazione, come comunicato dall'Anas, è stata ripristinata nella tarda mattinata.