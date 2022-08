Sterpaglie in fiamme sulla Tangenziale di Salerno: traffico in tilt

Paura, oggi pomeriggio, sulla Tangenziale di Salerno, dov’è scoppiato un incendio tra le sterpaglie presenti nel guardrail. Le fiamme sono divampate in direzione nord, all’altezza dell’uscita di Pastena.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo che, probabilmente, è stato provocato da qualche sigaretta non spenta in modo corretto. Traffico in tilt, con code di auto lunghe centinaia di metri. Non è la prima volta che, purtroppo, accadono episodi simili.