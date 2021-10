In fiamme il terreno di un candidato sindaco a Battipaglia: Tofalo e Villani esprimono solidarietà, ma ai carabinieri non è giunta alcuna denuncia

“La mia totale solidarietà ad Enrico Farina, candidato sindaco del MoVimento 5 Stelle a Battipaglia, per quanto accaduto la passata notte. Enrico ha trovato i suoi terreni di famiglia bruciati”.

Lo denuncia attraverso la sua pagina facebook il deputato del Movimento 5 stelle Angelo Tofalo, a proposito del terreno di famiglia del candidato sindaco M5S a Battipaglia, andato in fiamme nella notte. Tuttavia, non si conosce ancora l'origine del rogo. “Confido nella velocità degli inquirenti per fare luce sulla vicenda. Queste intimidazioni non ci fermeranno, continueremo a portare avanti le nostre idee sempre nella legalità e nel rispetto degli altri”, ha concluso Tofalo. “Dopo i raid di Afragola ai danni degli attivisti e della collega Deputata M5S Iolanda Di Stasio, la violenta aggressione avvenuta a Nardò contro il candidato pentastellato Tiziano De Pirro, il rogo dell'auto di Giovanni Joe Orlando, candidato M5S a Monteparano, ora arriva la denuncia sull'incendio probabilmente doloso al terreno di famiglia del candidato sindaco M5S di Battipaglia, Enrico Farina. Quanto sta accadendo ci preoccupa molto! Minacce, offese, aggressioni e spedizioni punitive contro i candidati del MoVimento 5 Stelle per le amministrative sono stati tantissimi: mi auguro che la Magistratura possa far luce presto su questi episodi inquietanti, che inquinano il voto libero e minano i principi base della nostra democrazia”. E' quanto aggiunge la deputata del MoVimento 5 Stelle, Virginia Villani. “Esprimo la mia piena solidarietà a Enrico Farina per i danni subiti e condanno con forza chi cerca di intimidirci e di fermare la battaglia di legalità che come M5S stiamo portando avanti in un territorio così complesso e provato dal malaffare. Tra l'altro questi delinquenti hanno anche gravemente danneggiato l'ambiente e la natura! Sono dei delinquenti: non possiamo che definirli in questo modo!”.

La precisazione

Doveroso precisare, però, che, fino a questa mattina, ai carabinieri di Battipaglia non è giunta denuncia alcuna, nè notizia dell'incendio registrato nella notte.