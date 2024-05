In fiamme tre camion di un'azienda di trasporti: si indaga

Momenti di paura, la scorsa notte, nel Vallo di Diano, dove tre camion di proprietà di un'azienda di autotrasporti di Teggiano, la scorsa notte, sono stati completamente distrutti da un incendio. Le fiamme si sono sviluppate in località Prato Perillo all'interno del piazzale della ditta dove i tre mezzi erano parcheggiati.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Sala Consilina, di Eboli e del comando provinciale di Salerno, che hanno lavorato per ore sino all'alba di stamane per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'area. Sulle cause dell'incendio indagano i carabinieri della compagnia di Sala Consilina. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, tra cui quella dolosa.