Esplode una bombola del gas: incendio alla Torre La Cerniola di Erchie, un ferito

Fiamme, stamattina, alla Torre La Cerniola di Erchie, frazione di Maiori. Il fumo nero era visibile anche dalla Statale 163: pare che l'incendio si sia sviluppato nella cucina usata per le cerimonie, per via dell'esplosione di una bombola del gas.

I soccorsi

Sul posto, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 che hanno soccorso uno degli addetti alla cucina rimasto ferito a causa dello scoppio. Accertamenti in corso.