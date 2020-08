Incendio sulle colline di Tramonti: intervengono i vigili del fuoco

I piromani sono tornati in azione, oggi pomeriggio, in Costiera Amalfitana. Un incendio, infatti, si è verificato in località Croce dell’Arco a Tramonti. Il fumo nero era visibile a chilometri di distanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'intervento

Sul posto sono giunti gli uomini della Comunità Montana e i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno evitato una ulteriore estensione delle fiamme.