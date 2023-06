Incendio a Capaccio, trattore in fiamme in un capannone: ingenti i danni

Panico, ieri sera, all’interno di un’azienda zootecnica situata in località Spinazzo a Capaccio Paestum, dove un incendio, scaturito da un’avaria elettrica ad un trattore, ha mandato in fumo varie rotoballe di fieno depositate in un capannone.

I danni

Il trattore, a causa delle fiamme, è andato completamento distrutto. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rogo, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto.