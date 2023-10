Incendio nell'ex tribunale di Salerno: vigili del fuoco sul posto

Un incendio è scoppiato all’interno dell’ex tribunale di Salerno. Le fiamme hanno interessato il primo piano della struttura.

L'intervento

Per questo motivo si è reso necessario lo sgombero dell’ex tribunale, all’interno del quale, in quel momento, vi erano circa 50 persone. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area interessata. Ancora non chiare le cause del rogo.