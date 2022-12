Tensione, stamattina, a Vallo della Lucania: per cause da accertare, infatti, è scoppiato un incendio in un appartamento sito in zona San Pantaleone.

L'intervento

Immediato, l'intervento dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo lo straniero presente in quella casa. Indagini in corso, per stabilire l'esatta dinamica e le cause del rogo.