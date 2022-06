Vegetazione in fiamme sulla litoranea ad Eboli: corrono i pompieri

Paura, oggi pomeriggio, ad Eboli, dove sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere un incendio che, inizialmente, ha coinvolto dei rifiuti depositati sul litorale e poi stava per estendersi alla macchia mediterranea e alla pineta. L’eventuale propagazione poteva coinvolgere a sinistra il centro ebolitano di medicina e a destra il lido “Giamaica Village”.

Lo spegnimento delle fiamme

Sul posto sono giunte prima due autobotti dei pompieri ma, poiché il rogo era all’interno, i mezzi non potevano raggiungere l’area coinvolta. E così è stato attivato l’elicottero del reparto volo di Pontecagnano per le operazioni di spegnimento dall’alto. In poco più di un’ora l’incendio è stato domato.