Vasto incendio a Teggiano, terreno agricolo in fiamme: si indaga

Paura, la scorsa notte, a Teggiano, dove un vasto incendio è divampato in un terreno agricolo situato nei pressi della zona industriale. In fiamme la vegetazione circostante, con il fumo visibile a chilometri di distanza.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area interessata. Le forze dell’ordine sono al lavoro per risalire all’identità del piromane.