Vegetazione in fiamme a Giovi, panico tra i residenti: corrono i vigili del fuoco

Momenti di panico, la scorsa notte, a Giovi, dove un incendio è divampato in alcuni terreni abbandonati situati in via Del Canale. A dare l’allarme sono stati i residenti, spaventati dalle fiamme e dal fumo sprigionatisi nel giro di pochissimi minuti.

I soccorsi

Sul posto sono giunti due squadre dei vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riuscite a domare il rogo dopo quasi due ore di lavoro. Dell’accaduto sono state informate anche le forze dell’ordine. Sono in corso accertamenti e rilievi. Non si esclude la pista dolosa.