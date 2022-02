Incendio in via delle Calabrie, vicino ad un distributore di benzina: palazzina evacuata

Tanta tensione, intorno alle 13.30, in via delle Calabrie, di fronte al distributore di benzina IP, a Salerno. Per cause da accertare, si è sviluppato un incendio nella cantina di un'abitazione, sita in una palazzina che è stata evacuata, temporaneamente, per precauzione. Sul posto, per primi, gli agenti della Polizia Stradale di Salerno che hanno subito prelevato e messo in sicurezza tre bombole del gas, onde evitare che, con il sopraggiungere delle lingue di fuoco, potessero verificarsi esplosioni. Gli stessi agenti hanno anche aiutato una anziana ad uscire dal suo appartamento, al secondo piano, scongiurando il peggio.

L'intervento

Intanto, sul posto, sono giunti i vigili del fuoco di Salerno con tanto di autobotti per domare il rogo e i sanitari del Vopi, in caso di necessità per eventuali soccorsi. Fortunatamente, ad ogni modo, nessun ferito. Traffico rallentato, inevitabilmente, per l'intervento sinergico: le conseguenze sarebbero potute essere peggiori, qualora le fiamme avessero lambito il distributore di carburante poco distante.