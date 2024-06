Incendio in un appartamento in via Porto: salvata una coppia e un cagnolino disperso

Tensione, nella serata di lunedì, in via Porto: è scoppiato un incendio in un appartamento in cui risiede una coppia di italo-canadesi, intorno alle 21.30, al piano terra di uno stabile. Ha preso fuoco un monopattino elettrico all’interno della casa. Fortunatamente data la vicinanza con il distaccamento Città dei Vigili del Fuoco, i caschi rossi sono immediatamente giunti sul posto per domare il rogo e mettere al sicuro l'abitazione ed un cagnolino che risultava disperso. L'amico di zampa è stato fortunatamente ritrovato vivo, nascosto dietro un divano, nella casa invasa dal fumo. In poco meno di due ore, in ogni caso, l'intervento si è risolto nel migliore dei modi.

L'incendio prontamente estinto non ha, dunque, causato grossi danni ma solo tanto annerimento all'interno dell appartamento. La coppia residente, intanto, è stata affidata alle cure del 118 allertato dalla Sala Operativa dei caschi rossi.