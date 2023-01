Incendio in un appartamento di Torrione: morta la maestra rimasta ustionata

Non c’è l’ha fatta la maestra di 57 anni rimasta coinvolta in un incendio scoppiato, il 6 gennaio scorso, all’interno del suo appartamento situato in via Posidonia, nel quartiere di Torrione a Salerno. La donna – che viveva con il marito e il figlio di 13 anni – entrò in contatto con le fiamme mentre tentava di spegnere il rogo, che sarebbe stato scaturito dalle luminarie dell’albero di natale o da una candela accesa.

Il dramma

La 57enne venne trasferita d’urgenza prima all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” e poi al centro grandi ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli dove, nelle ultime ore, è deceduta. La notizia si è subito diffusa nel quartiere dove la donna era molto conosciuta.