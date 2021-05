Incendio in una villa ad Agropoli: corrono i vigili del fuoco

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, sulla collina in località Selva. Fortunatamente non risultano feriti

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, ad Agropoli, dove un incendio è divampato una struttura di legno adiacente ad una villa situata sulla collina in località Selva. Le fiamme e il fumo erano visibili a centinaia di metri di distanza.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare il rogo che, fortunatamente, non ha coinvolto l’abitazione. Non risultano feriti. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.